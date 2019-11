Julielle in concerto a Lecce per presentare l'album "A-Cross"

Release party per il disco d’esordio “A-cross” dell’artista prodotta e promossa da Paolo Del Vitto per l’etichetta “La Rivolta records”.

Sabato 30 novembre (Ingresso 10 euro – ore 20.00), dopo l'uscita del primo singolo “Toys” ed i concerti nazionali ed internazionali, arriva nelle sale del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce il primo EP A-Cross di Julielle, artista prodotta e promossa da Paolo Del Vitto per La Rivolta Records. Prima dell’evento verrà adibito uno spazio per un aperitivo incluso nel costo del biglietto. Durante l’intera serata sarà possibile acquistare il disco presso lo stand ufficiale dell’artista.

La presentazione del tour promo del disco di Julielle continuerà con degli showcase al Cibo per la Mente - Caffè Letterario di Taranto (23 Novembre - Ingresso Gratuito), al Caffè Letteraio di Lecce (28 Novembre – Ingresso Gratuito), negli spazi del Jungle Parco Raho di Nardò (29 Novembre – Ingresso Gratuito). Sul palco l’artista sarà accompagnata da una band d’eccezione: Filippo Bubbico al piano, Stefano Greco ai synth e ai programmi, Angelo de Grisantis alla batteria e SPD.