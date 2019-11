Scorrano, altro colpo di scena: si dimettono i consiglieri di opposizione

I consiglieri del gruppo “Passione Scorrano” con una lettera hanno comunicato la propria decisione: l’assise resta monca.

Si dimettono in gruppo i consiglieri di minoranza a Scorrano: l’ennesimo colpo di scena arriva dopo che, nei giorni scorsi, a seguito delle dimissioni di Annagrazia De Cagna dalla presidenza dell’assise e dall’assise stessa, i due candidati nella lista del sindaco chiamati a subentrarle hanno comunicato la ferma volontà di non accettare l’incarico, di fatto lasciando la maggioranza di Guido Stefanelli con un’unità in meno.

La decisione dell’opposizione di “Passione Scorrano”, guidata da Mario Blandolino, candidato sindaco alle scorse amministrative, è spiegata in una lettera indirizzata al primo cittadino, al vicepresidente del consiglio Carmelo Presicce e al segretario comunale, e pesca nelle ormai note vicende dell’operazione “Tornado” col primo cittadino indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e la concreta possibilità dello scioglimento del Comune.

Nella lettera, firmata dallo stesso Blandolino e in ordine dalle consigliere Rossella Presicce e Annalisa Mariano e dal consigliere Mirko Urso, si precisa che il gruppo avrebbe “atteso inutilmente” che “sindaco e maggioranza prendessero posizione e coscienza su quanto accaduto e su quello che Scorrano oggi vive”: “Ma l’ennesimo atto di sfiducia nei confronti della stessa – proseguono – da parte dei signori Monosi Giuseppe e Amato Rocco, unito alle precedenti dimissioni di Russo Christian, Rizzo Antonella e De Cagna Annagrazia, indica inconfutabilmente il fallimento del progetto politico della maggioranza che ha imboccato ormai un vicolo cieco e senza ritorno”.

“Non ha senso – precisano – fare opposizione ad una maggioranza che non è tale e che continua ad arrecare imperterrita danno alla collettività”.