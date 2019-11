Avellino spuntato, Efficienza Energia s’impone facilmente

Non doveva essere una gara ad alti contenuti agonistici quella tra la compagine locale e gli ospiti della nuova Olimpica Avellino: e così è stata.

Tanto meno sul versante tecnico dove la caratura del gruppo di mister Stomeo, finalizzata per obiettivi d’alta quota, ha sopravanzato il team guidato dal tecnico Amodeo, in lotta per la permanenza in serie B.

Le formazioni in campo sono quelle previste: la squadra salentina replica il sestetto base inserendo il libero Apollonio al posto dell’infortunato Pierri, comunque in panchina. L’Avellino si affida al palleggiatore Gaetano in opposizione a Cefariello, ai due laterali Monda e Santosuosso, ai centrali Vetrano e Malanga e alla regia difensiva di Dello Buono.

L’eccessiva baldanzosità degli avversari ha retto nel set di apertura, per mano dell’opposto Cefariello che ha contenuto i distacchi mettendo a terra sette palloni, nonostante i punteggi premiassero i salentini (15-8,21-16) che hanno risposto con cinque attacchi punto di capitan Buracci.

Nella seconda frazione prese le misure sul mancino avellinese, è bastato un muro granitico di Musardo su Cefariello a bagnargli le polveri e a togliergli le certezze con uno score che ha segnato 8-3 e 19-6 per Efficienza Energia.

Una serie di errori e di falli dalla seconda linea lo relegano in panchina, senza alcun punto realizzato, a vantaggio di Famoso che viene prontamente disarmato da un muro-cielo di Torsello. Poi è il turno di Lotito a prendersi la palma di miglior realizzatore (5 punti) del secondo set con due pipe, un ace e due schiacciate in diagonale, per un 23-8 che vede l’ingresso in campo di Mattia Lezzi in sostituzione di Musardo.

Saranno due errori avversari, di Monda e Gaetano, a chiudere il secondo set a vantaggio dei salentini per 25-9.

Senza storia anche la terza frazione. Il ritorno dell’opposto titolare nelle file ospiti non cambia di una virgola l’andamento della gara: il muro di Lotito al primo attacco di Cefariello è una vera doccia fredda per tutta la squadra ospite, reiterato poi anche da Musardo per il 9-3 che disinnesca gli attacchi avellinesi fino ad un 17-8 quasi narcotizzante.

Alla fine del set solo tre punti per l’opposto di mister Amodeo, che comunque sarà il più prolifico dei suoi con 10 punti, mentre Maiorana è il miglior realizzatore del parziale con quattro palle punto.

Il via ai cambi nella squadra di casa lo dà Lezzi rilevando Musardo, seguito dalla diagonale Parisi- Buracci che lascia spazio a Nicolazzo-De Lorentis, autori rispettivamente di uno e tre punti che chiudono l’incontro per 25-15.

TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-NUOVA OLIMPICA AVELLINO 3-0 (25-20, 25-9, 25-15)

AVELLINO: MALANGA 3, VETRANO 3 MONDA 2, CEFARIELLO 10, GAETANO 1, SANTOSUOSSO 4,FAMOSO 2,GENGARO 1,DE FALCO,SETTEMBRE,LOMBARDI, DELLO BUONO(L)

All.Domenico AMODEO

GALATINA: TUNDO, PARISI, MUSARDO 6, LOTITO 10, BURACCI 11, TORSELLO 7, DE LORENTIS 3, NICOLAZZO 1, APOLLONIO(L), PIERRI(n.e.), LENTINI(N.E.), MAIORANA(8)

All. Giovanni STOMEO vice Antonio BRAY