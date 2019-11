Approvato a Lecce il nuovo regolamento degli arredi urbani e dehors

Nella seduta odierna del Consiglio comunale è stato approvato il nuovo “Regolamento comunale per l’arredo urbano dello spazio pubblico per attività stagionali e continuative, dehors”.

Il regolamento stabilisce norme comuni per l’arredo dello spazio pubblico, a tutela del decoro urbano, dell’accessibilità dei luoghi, dell’offerta di servizi da parte di attività commerciali collocate nel centro storico, nella città consolidata, ne resto dell’ambiente urbano e marine.

Il Regolamento è stato approvato facendo propri gli emendamenti dei gruppi di maggioranza, precedentemente condivisi con il governo cittadino, e la sua approvazione ha visto il voto di 21 consiglieri sui 26 presenti.

“Il regolamento non è solo uno strumento che semplifica le procedure per il rilascio delle autorizzazioni (procedure on line, eliminazione della conferenza dei servizi, istruttoria entro 60 giorni, semplici rinnovi pluristagionali quando non si modificano gli allestimenti) – dichiara l’assessore alle Pianificazione Urbanistica Rita Miglietta – è anche un importante strumento di governo che si preoccupa di interpretare le innovazioni urbane che stanno da tempo attraversando la città: non è solo il centro antico, come accadeva in passato, ad essere luogo privilegiato delle attività commerciali legate al food, ma è anche la città moderna, che, insieme alle Marine non sono parti di città meno importanti.