Basket in carrozzina, Lupiae Team Salento: un gruppo di amici da primato

Basket in carrozzina, Serie B. Lupiae Team Salento: un gruppo di amici da primato.

Terza vittoria consecutiva e primo tentativo di fuga in solitaria per la Lupiae Team Salento che, nella giornata di ieri, si è imposta sul campo del Barletta con il punteggio di 46 a 39.

Una vittoria frutto delle giocate di quegli atleti che, stagione dopo stagione, stanno aumentano il proprio minutaggio sul parquet e a cui da domenica scorsa si è unito l’esordiente Roberto Colì da Cutrofiano. Per lui: prima convocazione, ingresso in campo dal primo minuto, un canestro e tante emozioni. Ancora una volta, quindi, ampio turnover grazie ad un gruppo di amici che ha da tempo assimilato a memoria il gioco del proprio coach, Andrea Calò.

Ora per la Lupiae Team Salento il calendario prevede un turno di riposo e poi alla ripresa del campionato, prevista per sabato 14 dicembre, il ritorno in campo al “PalaVentura” contro il Catania.

Tabellino Match

3^ giornata di campionato di Serie B girone D

Sportinsieme Barletta – Lupiae Team Salento: 39-46

Parziali di tempo: 9-12;8-20;12-8;10-6

Score

Sportinsieme Barletta

12 punti: Caputo A.; 8: Resce; 7: Casarini; 6: Del Vecchio; 4: Caputo; 2: Inglese.



Lupiae Team Salento

14 punti: Dell’Orco; 12: Longo; 10: Caicedo; 2: Bozzicolonna, Colì, Coi, Gioia e Guarascio; De Nuccio, De Giorgi e Carichino

Arbitri: Lastella di Mola di Bari e Desposati di Casamassima (Ba)

Classifica di Serie B girone D

6 punti: Salento

4: Bari

2: Montescaglioso (Mt); Palermo, Reggio Calabria*

0: Barletta e Catania**



* due partite da recuperare

** tre partite da recuperare