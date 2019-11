Lecce, pareggio all’ultimo respiro, con il Cagliari è 2 a 2. Tre espulsi

Doppio vantaggio dei sardi con Naingolann e Joao Pedro. Per i giallorossi rigore di Lapadula e rete finale di Calderoni.

Finisce in parità Lecce – Cagliari atto II. I giallorossi, giocano bene e con un finale di carattere conquistano un punto, amaro, per le grosse ingenuità difensive compiute sui gol sardi. La formazione di Liverani muove la classifica, ma non risce a sfatare il tabù vittoria interno.

Su un manto erboso in discrete condizioni, dopo la copiosa pioggia caduta sul Salento nelle ultime 24 ore, le due squadre si schierano con uno speculare 4-3-1-2.

Parte bene la formazione giallorossa che al 6' minuto si rende pericolosa dalle parti di Olsen, con il colpo di testa di La Mantia disinnescato in angolo da Joao Pedro. Gli ospiti provano a replicare con rapide ripartenze affidate a Simeone e Nandez, ma il Lecce ben schierato in campo, pressa alto e controlla il ritmo di gioco.

Al 26' svolta nel match. Cagliari in attacco e ingenuità di La Mantia che intercetta in area col braccio un cross dalla destra. La palla termina fuori, ma il Var richiama l'attenzione del direttore di gara Mariani, che dopo una lunga verifica assegna il penalty. Dal dischetto Joao Pedro spiazza Gabriel e porta in vantaggio i sardi.

Il Lecce sotto nel punteggio non molla. Al 35' La Mantia prova a farsi perdonare l'errore precedente, sfiorando il pari con una conclusione mancina dal limite su cui Olsen è bravo ad opporsi d'istinto. La prima frazione si trascina senza ulteriori sussulti e termina dopo 4 minuti di recupero.

Al rientro in campo sotto una pioggia battente, il Lecce sospinto dal proprio pubblico si porta in avanti alla ricerca del pari. Lapadula di testa impegna subito Olsen. Il duello tra i due si ripresenta al 51' con il cagliaritano super nel chiudere la porta all'attaccante giallorosso. Il Cagliari sornione si riaccende e al 67' raddoppia con Nainggolan che sfrutta al meglio l'errato rinvio di Tabanelli e di potenza batte Gabriel. Il Lecce accusa il colpo, mister Liverani prova a scuotere i suoi mandando in campo Farias al posto di Shakov. Il cambio infiamma il Lecce che prima sfiora il gol con l'italo-brasiliano e poi conquista il rigore per la “parata” di Cacciatore su conclusione di La Mantia. Dal dischetto Lapadula è freddo e insacca. Sull'esultanza leccese, Olsen allontana il pallone e poi entra in contatto con l'attaccante giallorosso. Ne scoppia un parapiglia, ed entrambi i calciatori finisco a terra. Placata la situazione l'arbitro estrae per entrambi il cartellino rosso e squadre in fieriorità numerica, Cagliari in 9 e Lecce in 10 al minuto 85.

Farias è scatenato, il Lecce spinge con veemenza e al 92' Calderoni servito da Tachisidis completa la rimonta con un preciso diagonale mancino su cui Rafael non può arrivare. Nei restanti 5 minuti di recupero il Lecce prova il forcing ma il risultato non cambia.





TABELLINO

Lecce: Gabriel, Rispoli (85' Dubickas), Calderoni, Lucioni, Rossettini (56' Meccariello), Tachtsidis, Petriccione, Tabanelli, Shakov (68' Farias), Lapadula, La Mantia. A disposizione: Vigorito, Bleve, Vera, Benzar, Meccariello, Dell'Orco, Imbula, Farias, Gallo, Dubickas, Lo Faso. All.Liverani

Cagliari: Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis, Nandez, Cigarini, Rog (85' Mattiello), Nainggolan (85'Rafael), Simeone (75' Ionita), J.Pedro. A disposizione: Rafael, Pinna, Mattiello, Cerri, Oliva, Aresti, Ionita, Faragò, Deiola, Castro, Walukiewicz. All. Maran.

Arbitro: Mariani di Aprilia, assistenti: Vivenzi di Brescia e Lo Cicero di Brescia, IV uomo: Baroni di Firenze, VAR: La Penna di Roma1.

Marcatori: 29' Joao Pedro (C), 67' Nainggolan (C), 83' Lapadula (L), 92' Calderoni (L)

Note: ammoniti 20' Lykogiannis, 45' Rog, 81' Lapadula (L), 90' Farias. Espulsi: 85' Lapadula e Olsen.

Lecce, stadio “E. Giardiniero - Via del Mare”.