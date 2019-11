Alcar Industrie, sciopero con presidio davanti alla Prefettura

Alta l’adesione dei lavoratori, che hanno bloccato il traffico in via XXV Luglio. Il prefetto aggiorna l’incontro alle ore 18.

Lavoratori Alcar in strada e traffico bloccato. Questa mattina a Lecce i dipendenti si sono ritrovati davanti all’ingresso della Prefettura per rivendicare il salario arretrato e ottenere prospettive di lavoro. L’azienda metalmeccanica più importante della provincia (ha circa 290 dipendenti a tempo indeterminato, ma dà lavoro a 330 persone calcolando anche gli interinali) vive un momento delicato dopo il passaggio di proprietà, dalla famiglia Montinari al gruppo Metec, avvenuto lo scorso agosto: dipendenti posti in ferie, ritardo nel pagamento degli stipendi, attesa per il piano industriale e l’aumento di capitale, bloccato nei giorni scorsi dal Tribunale di Torino.