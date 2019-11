Fastweb per le aziende: vantaggi e informazioni

Se il web è un elemento preponderante per il successo di un libero professionista o un’azienda, allo stesso tempo non si può fare a meno di disporre di una buona connessione internet.



Orientarsi fra le diverse proposte del mercato, tuttavia, non è semplice: gran parte degli operatori nazionali dedicano al settore business pacchetti davvero competitivi con canoni scontati, modem inclusi, indirizzi IP e anche chiamate gratuite.



Per chi è alla ricerca di un nuovo abbonamento internet per la propria attività professionale, in questo articolo consigliamo i pacchetti Fastweb.



L’operatore di telecomunicazioni leader a livello nazionale nella fornitura di accessi a banda larga ha infatti introdotto offerte per lavoratori a Partita Iva e Imprese molto vantaggiose, che oltre a includere tanti servizi e garantire la massima velocità e stabilità di connessione, affiancano la trasparenza di prezzi unici in bolletta, senza costi nascosti e vincoli contrattuali.



Vediamole nel dettaglio.



PARTITA IVA



Per liberi professionisti, commercianti o artigiani, Fastweb propone due pacchetti Internet e Telefono: Internet Business, che offre internet illimitato al prezzo fisso di 25 euro al mese anziché 30 euro, e Business Class, che offre internet e telefono senza limiti al prezzo fisso di 30 euro al mese anziché 35 euro.



Entrambi i pacchetti permettono di navigare illimitatamente fino a 1Gigabit/s e includono tutta l’efficienza del Business Assist, il team di assistenza tecnica Fastweb in grado di rispondere a ogni chiamata in meno di 1 minuto offrendo un servizio di video-assistenza da smartphone semplice e immediato e intervenendo per la risoluzione dei guasti entro il giorno successivo.



Ma non è tutto. Le due offerte, infatti, permettono di usufruire anche del servizio E-learning per corsi accreditati e di formazione online con un risparmio fino a 390 euro, e includono il Modem FastGate, l’apparecchio Wi-Fi di ultima generazione per navigare alla massima velocità e stabilità possibile.



Il vantaggioso mondo di Fastweb dedicato ai liberi professionisti, inoltre, si arricchisce di una soluzione per il telefono cellulare, con la Mobile Business Freedom (gratis il primo mese poi 15 euro al mese)



IMPRESE



Dallo studio professionale alla media impresa, Fastweb ha disegnato apposite offerte Internet, Telefono: Web Business, che propone a 55 euro al mese Internet senza limiti; Unlimited Business, che a soli 65 euro al mese offre internet + 2 linee e centralino; e Prime Edition con Assistenza Premium a partire da 75 euro al mese.



Tutti i pacchetti permettono di navigare illimitatamente fino a 1Gigabit/s e comprendono nel prezzo Business Assist e servizi avanzati quali FASTCloud Drive& Backup, Digital Suite e Soluzioni Wi-Fi.



Unlimited Business e Prime Edition aggiungono 2 linee voce; chiamate illimitate verso i fissi e i mobili nazionali; 1000 minuti di chiamate da fisso a fisso o da fisso a mobile internazionale, Europa1, USA, Canada, Cina, India; i servizi Nascondi Numero, Chi Chiama e Trasferimento di Chiamata; e la possibilità di configurare fino a ulteriori 6 linee aggiuntive a 15€/mese per linea. Nell’offerta è compreso anche il Centralino virtuale Evolution con 2IP-Phone per affidare le comunicazioni dell’azienda a una soluzione integrata, con livelli di servizio avanzati.



Solo Prime Edition offre la qualità dell’Assistenza PREMIUM, quindi il ripristino dei disservizi bloccanti entro 6/8h lavorative successive alla segnalazione.



Tutti e tre i pacchetti, inoltre, comprendono un indirizzo IP Pubblico, un Router WiFi, un dominio di secondo livello e Gigamail.