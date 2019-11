Lavorazione carni in Irlanda, si cerca personale: i colloqui a Lecce

Si comunica che il colloquio di selezione con EURES Puglia - Dawn Meats,è fissato per il 4 DICEMBRE 2019, alle ore 9.30 presso la sede della Regione Puglia di viale Aldo Moro a LECCE (https://goo.gl/maps/LofMFSXVY5dLdHs38)



CHI FOSSE INTERESSATO, PUO' ANCORA CANDIDARSI.





La giornata si svolgerà nel modo seguente:



ore 9.30 Presentazione azienda DAWN MEATS (traduzione simultanea in italiano)



ore 10.15 Progetto Your First EURES Job e supporto alla mobilità



ore 10.40 Inizio colloqui individuali



Il colloquio individuale, della durata di 20-30 minuti circa, è necessario per conoscere le motivazioni ed eventuali competenze già possedute nel settore di riferimento;è prevista l'assistenza linguistica di un interprete.



Si chiede di:



. Confermare la propria presenza, rispondendo alla mail ricevuta

. Registrarsi sulla piattaforma:http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home (vedi scheda in allegato).

La registrazione sulla suddetta piattaforma permetterà di avere il rimborso delle spese sostenute per il colloquio (se residenza superiore a 50 km dal luogo di svolgimento del colloquio).

. Presentarsi al colloquio con una copia del curriculum in italiano ed in inglese (firmato e recante autorizzazione trattamento dati personali) ed un documento di riconoscimento .



DAWN MEATS LOCANDINA