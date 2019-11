Lecce - Cagliari: tutte le informazioni per la viabilità

La polizia locale ha diramato le informazioni per la viabilità prevista nel pomeriggio per la partita del Lecce.

Via del Mare - Ettore Giardiniero - ore 15,00 incontro di calcio valevole per la 13^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie A U.S. LECCE - CAGLIARI. - già rimandata per impraticabilità di campo.

Varchi aperti al pubblico alle ore 13,00.

Limitazioni alla circolazione veicolare a partire dalle ore 12,30 lungo le arterie che conducono allo Stadio Comunale.

Si invitano i tifosi a raggiungere lo stadio in anticipo per evitare code e ad utilizzare il servizio di trasporto pubblico urbano della linea SGM “ALLO STADIO CON IL BUS”, con frequenza 10 min. attivo dalle ore 12,00.

Per consentire il transito dei mezzi di trasporto S.G.M. viale della Libertà inibito alla circolazione veicolare a partire dalla rotatoria di piazza Palio fino alla rotatoria di innesto con via Carlo Leo nei due sensi di marcia, ivi compresi i tratti di strada sfocianti sulla stessa:

• viale della Libertà, da piazza Palio a via Leo;

• viale della Libertà, da via Leo a piazza Palio;

• via Frosinone, da via Brescia al viale della Libertà;

• via Verona, da via N. Macchiavelli al viale della Libertà;

• via Venezia, da via N. Macchiavelli al viale della Libertà;

• via N. Macchiavelli in uscita sul viale della Libertà.

- Viale Giovanni Paolo II direzione STADIO CHIUSO altezza rotatoria;

- Viale Giovanni Paolo II percorribile per chi proviene da S.P. 364 San Cataldo-Lecce esclusivamente lungo la carreggiata in direzione centro città, con possibilità di libero accesso nel parcheggio di Piazzale Rozzi - Tribuna Est e lungo la stessa carreggiata.

Uscite Tangenziale Est consigliate:

- 8A "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" per chi proviene da Maglie/Gallipoli;

- 7A “STADIO”, per chi proviene da Brindisi.

Confermati i provvedimenti assunti nella giornata di ieri in seno al Centro Operativo Comunale a cuasa dell'allerta meteo arancione:

- PARCHEGGIO in Piazzale ATTILIO ADAMO lato Ovest riservato agli autorizzati CHIUSO negli anelli 3 e 4, rimane accessibile la restante area di parcheggio tra viale Giovanni Paolo II e le biglietterie;

- biglietterie accessibili esclusivamente da Viale Giovanni Paolo II;

- varchi Porte n. 3 - 1 - 14 - 13 CHIUSI e I anello lato Ovest interdetto ai pedoni che saranno convogliati ai varchi di pre filtraggio limitrofi su indicazione del personale steward (13 e 14 accesso varco 12 - 1 e 3 accesso varco 4);

PARCHEGGIO in Piazzale ROZZI:

- area sosta di 400 posti libera;

- area sosta di 104 posti, riservata ai titolari di CUDE;

- area sosta di 100 posti, riservata agli abbonati over80.