E' salentina la prima assessore trans d'Italia

L'incarico nel Municipio VII di Roma: Cristina Leo è originaria di Sannicola.

Si chiama Cristina Leo ed è la prima assessore trans d'Italia. La neo assessore è stata nominata circa un mese fa dalla presidente del Municipio VII di Roma che le ha assegnato la delega alle Politiche Sociali, Politiche Abitative e Pari Opportunità. Cristina Leo vive, infatti,da tempo a Roma ma è originaria del Salento, nello specifico di San Simone, frazione di Sannicola. La sua esperienza politica è arrivata dopo anni di impegno nel sociale sul fronte LGBT ed è approdata nel Movimento Cinque Stelle dal quale, tuttavia, si è distaccata nel 2018 dopo l'alleanza di Governo con la Lega. Ad annunciare il nuovo prestigioso incarico è stata lei sul suo profilo: