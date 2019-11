Lecce-Cagliari rinviata causa maltempo: i giallorossi offrono ospitalità ai tifosi ospiti

Dopo l'annuncio del rinvio, i supporters sono andati nel settore ospiti per offrire ospitalità per la nottata.



Una bella lezione di sportività da parte degli ultras giallorossi. Ieri il match contro il Cagliari al Via del Mare è stato rinviato a causa dei forti temporali: una notizia che ha sorpreso i tifosi ospiti, accorsi nel Salento per sostenere la squadra del cuore. Dopo l'annuncio del rinvio della partita alla giornata di oggi, i giallorossi sono andati nel settore ospiti per offrire loro ospitalità per la nottata. Un esempio di umanità e di sani valori, quelli che il calcio e lo sport dovrebbero sempre trasmettere.