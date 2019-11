Corso Galliano, completato l'intervento di riqualificazione dell'area

Decoro, verde e la riapertura dei bagni pubblici. Finito l’intervento di riqualificazione.

È stato completato l’intervento di riqualificazione dell’area intorno ai bagni pubblici di corso Galliano e di ripristino funzionale degli stessi bagni. La ditta AG Lavori Edili e Ristrutturazioni di Andrea Gaballo, affidataria dell’intervento, ha chiuso il cantiere nella giornata di ieri, alzando il velo sull’ampia zona pedonale della centrale via cittadina che, complici lo stato di abbandono e il degrado dei sottostanti bagni pubblici, offriva sino a qualche mese fa un profilo tutt’altro che decoroso. Tutta l’area ha oggi un volto radicalmente mutato, visto che poche settimane fa è stata consegnata alla città anche la riqualificazione della vicina piazza Mazzini, dove è sorta una rotatoria.