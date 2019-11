Federbalneari attacca il Governo: "Imprenditori salentini del settore umiliati"

Duro sfogo del presidente Della Valle, dopo la visita del Ministro Boccia: “Si pensa a risparmiare e non a pianificare interventi urgenti per la prossima stagione estiva”.

Il settore balneare salentino “umiliato” dal governo: è il parere di Mauro Della Valle, presidente di Federbalneari Salento, che racconta di aver saputo indirettamente della visita leccese del ministro Francesco Boccia e di aver chiesto più volte al presidente della Provincia, Stefano Minerva, di farsi interlocutore verso il ministro per incontrare, per pochi minuti, una delegazione di rappresentanza balneare per confrontarsi sul da fare, dopo le numerose burrasche che hanno colpito le coste salentine, in occasione della riunione con i sindaci avvenuta sabato mattina presso la provincia di Lecce.

“Ho incontrato a Bari – precisa -, circa 20 giorni fa, insieme ad altri rappresentanti balneari, il ministro Boccia. L’incontro alla presenza del Presidente Emiliano, è stato di pari intenzioni ad intervenire definitivamente ad un percorso di riordino del comparto balneare italiano. Da qui l’impegno del Ministro ad aprire a Roma un tavolo di coinvolgimento anche di altri Ministeri. Probabilmente non avevo compreso di quale ‘tavolo’ si trattasse. Prendiamo atto che le richieste al ministro fatte dai sindaci, senza ascoltare preventivamente, nessuna rappresentanza balneare e turistica, guardano esclusivamente a risparmiare, attraverso il congelamento di tasse e tributi da versare allo Stato, senza pianificare interventi urgenti per la prossima stagione estiva”.

“Non sono per niente d’accordo – prosegue - sul metodo ‘meglio un uovo oggi che una gallina domani’, e mi spiego, questo perché, una volta ristabilito l’assetto ordinario del litorale salentino e quindi investendo numerose spese ed ingenti risorse, mi pare di comprendere che per i sindaci ed il ministro la missione sia compiuta. Ricordo alle Comunità del Mare, che città italiane e virtuose turisticamente, e potrei fare un lungo elenco (ma senza città pugliesi), sono da sempre impegnate a manutenere la costa e prevenire al meglio ogni possibile danno all’economia e paesaggio costiero. Cosa serve investire numerose risorse se poi la manutenzione, ricognizione, monitoraggio, sono metodologie totalmente sconosciute nelle amministrazioni salentine? Sarà volontà oppure cultura ancora da cassa del mezzogiorno?”.