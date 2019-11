Lecce-Cagliari, dopo l'allerta meteo nuove disposizioni e misure di sicurezza

Nuove disposizioni e misure di sicurezza al Via Del Mare per la partita di questa sera. La gara dovrebbe disputarsi regolarmente.

A seguito dell'allerta meteo diramata nell'ultimo bollettino dalla Protezione Civile, le competenti autorità locali, in occasione della gara di questa sera Lecce - Cagliari, hanno adottato per ragioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità le seguenti misure:

- chiusura dell'area parcheggio e divieto di attraversamento anche pedonale in Piazzale Attilio Adamo, antistante l'ingresso della Tribuna Centrale, riservata ai veicoli autorizzati 3 e 4 anello, per rischio caduta alberature;

- chiusura con divieto di transito e attraversamento pedonale del I anello lato Ovest. Interdizione dei varchi prefiltraggio Porte n. 1 - 3 - 13 - 14. I titolari di titoli validi per l'ingresso allo stadio saranno indirizzati dal personale steward attraverso i varchi di prefiltraggio limitrofi (13 e 14 accesso varco 12 - 1 e 3 accesso varco 4);

- la biglietteria sarà accessibile esclusivamente da Viale Giovanni Paolo II. Presso la stessa saranno attivi i box ritiro accrediti solitamente previsti alla Porta 1;

- apertura varchi ore 18:15.