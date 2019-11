Uil, una panchina rossa e una tavola rotonda per dire no alla violenza sulle donne

Appuntamento il 2 dicembre a Lecce, nella sede territoriale di Uil in via Palumbo e poi nell’ex conservatorio Sant’Anna.

Doppia iniziativa della Uil di Lecce per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una panchina rossa, emblema del “posto occupato” da una donna vittima di femminicidio e simbolo universale delle azioni contro la violenza di genere, sarà inaugurata lunedì 2 dicembre, alle 15, nella piazzetta antistante l’ingresso della sede territoriale Uil di Lecce, in via Pietro Palumbo 2. A seguire, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Affrontiamo la violenza sulle donne” nella sala conferenze dell’ex conservatorio Sant’Anna. Organizzano il Coordinamento pari opportunità e politiche di genere e il Centro Mobbing e Stalking della Uil di Lecce, con il patrocinio di Comune di Lecce, Provincia di Lecce e Commissione provinciale Pari opportunità.

“La violenza sulle donne è un’emergenza sociale e il nostro territorio non è immune”, sottolinea Lucia Orlando, responsabile Uil provinciale Coordinamento Po e politiche di genere. “Abbiamo scelto non a caso – spiega - di installare la panchina rossa in una zona di passaggio e di grande visibilità (la piazzetta antistante la nostra sede Uil si affaccia su viale dell’Università), per sensibilizzare quante più persone possibili, uomini, donne, ma soprattutto i giovani”.