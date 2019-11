Liverani e la ricetta anti-Cagliari: "Limitarlo giocando da squadra"

L'allenatore romano ha presentato la difficile sfida ai sardi non nascondendo le difficoltà a cui i suoi dovranno far fronte.

L’allenatore giallorosso Fabio Liverani ha parlato prima della rifinitura dalla quale ha avuto le ultime indicazioni prepartita. I giallorossi affronteranno i sardi da compagine emergenza e sarà ancor più importante l’unione del collettivo, come ha affermato lo stesso tecnico in conferenza stampa.

Queste le parole del tecnico: “Domani affronteremo il Cagliari che in questo momento è tra le squadre più in forma del campionato. Dispone di un centrocampo completo in tutto e di altissimo livello. Si può solo cercare di limitarlo giocando da squadra e da reparto, certamente non da singoli. E’ una gara per noi importante, ci sarà da soffrire, ma la squadra ha sempre dimostrato di saper mettere in difficoltà l’avversario di turno. Le reti subite sono venute a difesa schierata, è una questione di aggressività e su questo abbiamo lavorato. Ho dei dubbi per quanto riguarda la disponibilità dei giocatori, credo che Majer e Falco siano quasi certamente out”.