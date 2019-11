Allerta meteo: a Lecce chiusi Villa Comunale, cimitero e Parco di Belloluogo

Le disposizioni del sindaco Salvemini a causa del rischio di caduta alberi. Chiuso anche il Coni di Santa Rosa.



Il clou della nuova ondata di maltempo è alle porte: sono previsti per le prime ore del pomeriggio forti temporali e una tempesta di scirocco. La Protezione Civile ha emanato l'allerta meteo arancione per tutta la giornata di oggi. A Lecce il sindaco Carlo Salvemini ha disposto la chiusura al pubblico della Villa Comunale, del cimitero e del centro sportivo Coni di Santa Rosa per tutta la giornata, a causa del rischio di caduta di alberi. Nel pomeriggio chiuso anche il Parco di Belloluogo.

Foto di repertorio