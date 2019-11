Necropoli a Porto Cesareo, iniziati gli scavi

Le mareggiate del 12 e 13 novembre scorso avevano fatto affiorare una tomba a Torre Chianca, località Scalo di Furno.

Avviato il cantiere di scavo e messa in sicurezza della necropoli Porto Cesareo. Lo comunica la Soprintendenza, dopo aver ricevuto i fondi necessari per approfondire la scoperta.

Le mareggiate del 12 e 13 novembre scorso avevano fatto affiorare, e parzialmente disperso, alcuni resti umani di pertinenza di una necropoli in parte già indagata che, stando a quanto noto, risalirebbe ad età romano-imperiale.

La Soprintendente Maria Piccarreta grazie alla tempestività dell’intervento di recupero dei resti attuato dall’ente ministeriale nella mattinata di sabato scorso, ha ottenuto i fondi necessari per avviare un intervento di recupero, scavo e messa in sicurezza dei resti consentendo di portare il tema all’attenzione dei Dirigenti del MiBACT. A consigliare l’intervento, la notevole imprevedibilità delle condizioni meteo e la particolare posizione della necropoli, che a causa dell’erosione della fascia costiera si trova ormai soggetta all’azione costante del moto ondoso.