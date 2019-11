Giallorossi al lavoro ad Acaya. Mini-emergenza con il Cagliari?

Nel secondo giorno di lavoro settimanale diversi titolari indisponibili per Liverani, che rischia di dover stravolgere la formazione per domenica.

Secondo giorno di lavoro settimanale per il Lecce, alle prese con la preparazione del match di domenica sera con il Cagliari al Via del Mare. La squadra si è allenata ad Acaya, dove a porte chiuse mister Liverani ha portato avanti il lavoro soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico.

A scombinare i piani del tecnico vi sono però le assenze dal gruppo di alcuni elementi importanti. Majer e Imbula sono di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali (per lo sloveno si parla anche di qualche fastidio fisico), mentre Falco, Farias, Tabanelli, Mancosu e Meccariello si sono allenati a parte.

Il Lecce conta di recuperare entro sabato gli ultimi quattro, mentre per Falco i tempi di rientro sono più lunghi. In caso, poco probabile, che nessuno ce la faccia per il Cagliari, mister Liverani dovrebbe far fronte a una vera e propria emergenza, visto che si tratta di cinque titolari non certi ma quasi. Se ne saprà di più a partire dalla sessione pomeridiana di domani.