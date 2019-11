Ventuno strade rimesse a nuovo, consegnati i lavori della rete viaria

Decoro, sicurezza, competitività: via al grande piano di riqualificazione della rete viaria urbana.

È stata formalmente eseguita questa mattina la consegna dei lavori per gli interventi di riqualificazione della rete viaria della città. Si tratta della manutenzione straordinaria delle 21 principali arterie stradali dell’area urbana, cioè quelle interessate dai più consistenti flussi di traffico e dove insistono il maggior numero di attività produttive e commerciali, con l’obiettivo di implementare i processi di competitività del sistema produttivo locale e il livello di sicurezza e di migliorare l’aspetto funzionale ed estetico: via Due Aie, via Adua, via Cecchi, via Principi di Savoia, via Madonna di Costantinopoli, via Roma, corso Galliano, via Grassi, via Napoli, via Duca degli Abruzzi, via Regina Elena, via Fieramosca, via Scapigliari, via Volta, via Kennedy, via della Resistenza, via Caduti di via Fani, via Montessori, via Betti, via Bellini, via Pilanuova. Ad eseguire i lavori sarà il consorzio Nuzzaci Strade srl di Matera, su un progetto redatto dall’ingegnere Cesare Colazzo, per un costo complessivo degli stessi lavori pari a circa 994 mila euro.

Il cantiere è stato programmato in modo da ridurre al minimo i disagi per imprese e cittadini. L’amministrazione comunale e il soggetto affidatario hanno deciso di iniziare subito con le opere che non interferiscono in maniera significativa con la circolazione e rinviare gli altri lavori alla prossima primavera, evitando quindi la concomitanza con gli altri cantieri (rete ciclabile e rotatoria di via Bonfante, riqualificazione di un’area di corso Galliano, rotatoria all’ingresso della città, Urban Park di via Incoronata). In questa maniera, peraltro, la resa dell’intervento non sarà condizionata dagli agenti atmosferici della stagione invernale. Ad essere immediatamente cantierizzata sarà la riqualificazione (manto stradale e marciapiedi) di via Volta, via Kennedy e il segmento aggiuntivo costituito da via della Resistenza e via Caduti di via Fani (perimetro esterno della zona 167).