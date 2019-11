Psicologia quantistica, domani incontro gratuito a Galatina

Appuntamento domani sera a Galatina nelle Gallerie Tartaro.



Il dottore Ilio Torre terrà un incontro gratuito sul tema della psicologia quantistica. L'appuntamento è per domani, venerdì 22 novembre, alle ore 19.30 a Galatina presso le Gallerie Teatro Tartaro- spazio Coworking Sipario. Durante l'incontro Torre illustrerà il modello della psicologia quantistica che integra le più innovative scoperte scientifiche per costruire una realtà in cui la persona non è relegata al ruolo di creatura ma di creatore delle proprie esperienze. Si prega di riservare il posto scrivendo una mail a: federicaregascuola@gmail.com