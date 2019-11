Estrattivismo e difesa della natura: a Lecce l'ex ministro dell'Ecuador Alberto Acosta

Dal 22 al 23 novembre, su invito dell’Associazione Bianca Guidetti Serra, sarà per la prima volta in Salento Josè Alberto Acosta Espinosa.

Economista, ex Ministro dell’Energia e delle Miniere nel primo governo Correa, Acosta è stato inoltre presidente dell’Assemblea Costituente di Montecristi, che ha promulgato la nuova Costituzione Ecuadoriana, la prima a riconoscere la Natura come soggetto di diritto.



Alberto Acosta viene in Salento in veste di autorevole membro del Tribunale Internazionale per i Diritti della Natura, che sottopone a istruttoria e giudizio le violazioni dei diritti di Madre Terra in tutto il mondo

Venerdì 22 novembre alle ore 9.30 Alberto Acosta parteciperà ad un convegno presso l’Aula Ferrari, Palazzo Codacci Pisanelli, organizzato dal CEDEUAM UniSalento e dall’Associazione Bianca Guidetti Serra dal titolo “E’ reato difendere la natura? L’uso asimmetrico del diritto nei conflitti ambientali” a cui interverranno il prof. Michele Carducci, il prof. Luigi Cornacchia, il dott. Enrico Buono, la dott.ssa Xenia Chiaramonte e l’avv. Elena Papadia con la presidenza dell’avv. Francesco Calabro e i saluti del prof. Mariano Longo, direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull`uomo dell’UniSalento.