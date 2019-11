Tutte le sfumature del cioccolato: torna a Lecce la fiera più golosa

Appuntamento in piazza Sant'Oronzo dal 6 all'8 dicembre.



Torna a Lecce la fiera più golosa: appuntamento in piazza Sant'Oronzo dal 6 dicembre a partire dalle 10 all'8 dicembre a mezzanotte con la "Festa del cioccolato", un evento che interessa la gastronomia di settore con lo scopo di diffondere sempre più la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione.

Fulcro della manifestazione è il Cioccolato a 360°, non solo come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto artigianale con i migliori cioccolatieri nazionali, con un ricco palinsesto di eventi gastronomici, culturali e di animazione che vi coinvolgeranno nella manifestazione più dolce che c'è durante la quale si potranno gustare tante prelibatezze al cioccolato