Freddo invernale al risveglio: allerta per vento e temporali nel weekend

Freddo dal sapore invernale nelle zone interne extra-urbane con diffusi valori minimi ad una cifra. Tutt'altra situazione lungo le coste, dove è evidente l'azione mitigatrice del mare.



Secondo i principali modelli di calcolo una nuova e intensa ondata di maltempo potrebbe interessare il Salento nel corso del prossimo fine settimana e soprattutto nella giornata di domenica, quando l'ingresso di una saccatura nord-atlantica (e il suo successivo isolamento a goccia fredda) nel cuore del Mediterraneo determinerebbe la genesi di una nuova profonda circolazione ciclonica con forti venti a carattere sciroccale, rovesci e temporali.

Al momento, siamo ancora nel range di una tendenza a medio termine, ragion per cui l'esatta traiettoria della goccia fredda in quota e, quindi, dei minimi depressionari al suolo, è ancora soggetta a "fisiologiche" variazioni, con conseguenze importanti per il nostro territorio.



Sabato e domenica invece saranno le ultime due giornate instabili e perturbate di questo lungo periodo caratterizzato dal ritorno delle piogge anche sul Salento.



Domenica grigia, a seguire graduale miglioramento

Un vortice depressionario porterà diffuse condizioni di maltempo sull'Italia, con forti venti e precipitazioni copiose anche al Sud, soprattutto sulla Calabria. Il Salento risentirà di tali condizioni anche se non direttamente.

Il TEMPO sarà grigio domenica, per frequenti nuvole in transito che daranno luogo a delle precipitazioni; nuvolosità presente anche lunedì, ma in graduale attenuazione con schiarite soprattutto nella seconda parte del giorno.

Il VENTO soffierà da SE con intensità moderata o sostenuta, con rinforzi domenica sui settori meridionali, tendente a disporsi tra N e NE a inizio settimana.