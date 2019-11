Scorrano, in due rifiutano di subentrare in consiglio: altra tegola per l'amministrazione

Dopo le dimissioni di Annagrazia De Cagna, i due che potevano sostituirla in consiglio rifiutano la surroga: la maggioranza di Stefanelli perde un pezzo ma punta ad andare avanti.

Nuovo colpo di scena a Scorrano: dopo le dimissioni di Annagrazia De Cagna dalla presidenza del consiglio e dal ruolo di consigliera comunale, le figure deputate a prendere il suo posto nell’assise, infatti, hanno comunicato in una lettera la propria decisione di non accettare la surroga.

Si tratta di Rocco Amato e Giuseppe Monosi, candidati alle ultime amministrative nella lista “La Svolta Giusta” che ha visto la vittoria del sindaco Guido Stefanelli. È solo l’ennesimo capitolo della travagliata vicenda amministrativa che sta travolgendo la maggioranza, dopo che proprio il primo cittadino è rimasto coinvolto nell’inchiesta “Tornado”, come persona indagata in concorso esterno in associazione mafiosa.

Nei mesi scorsi, la maggioranza di Stefanelli aveva dovuto fare i conti con l’uscita volontaria di Christian Russo, a cui era subentrato Vinicio Longo, primo dei non eletti della lista. Dopo l’inchiesta del giugno scorso, nei giorni della festa di Santa Domenica, aveva presentato le proprie dimissioni da assessore e da consigliera comunale anche Antonella Rizzo, sostituita nell’assise da Salvatore Mastroleo e in giunta da Mery Amato. Solo pochi giorni fa è stato il turno di Annagrazia De Cagna, che, già nei mesi scorsi si era dichiarata indipendente dalla maggioranza, dimettendosi dal ruolo di presidente del consiglio e da consigliera comunale.

Al suo posto, dovrebbero entrare i non eletti della lista di maggioranza, che sono, per l’appunto, Amato e Monosi, che, come anticipato dall’opposizione nella nota di qualche giorno fa, hanno chiarito di non voler subentrare in consiglio e lo hanno fatto con una lettera aperta. Nel testo, si legge: “Il nostro impegno nella ultima competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale è scaturito dalla volontà di essere utili alla nostra comunità e dare il nostro contributo di idee per la crescita di Scorrano. Senza presunzione alcuna abbiamo pensato di metterci al servizio insieme ad un gruppo di amici con i quali perseguire l’interesse comune”.

“In questi mesi di amministrazione – proseguono – non abbiamo avuto modo di essere coinvolti, di poter esprimere nostre valutazioni e ci siamo resi conto di non essere assolutamente presi in considerazione. Ecco perché, nel momento in cui le dimissioni della consigliera Annagrazia De Cagna si è determinata per noi la condizione di subentrare nell’assise comunale, abbiamo ritenuto di non dover accettare il ruolo di consigliere”.