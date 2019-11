Auto prende fuoco, proprietario intossicato dopo aver tentato di spegnerlo

L’incendio nella notte di ieri a Monteroni di Lecce col proprietario rimasto intossicato nel tentativo di spegnere il fuoco.

Un’auto ha preso fuoco nella notte a Monteroni di Lecce e il proprietario del veicolo, tentando di spegnere l’incendio, è rimasto intossicato, venendo soccorso dai sanitari del 118: è accaduto in via Cadorna.