Trovato senza documenti e con la droga addosso: scattano denuncia ed espulsione

Il giovane è stato rinvenuto con diverse dosi di hashish, cocaina, marijuana.

Gli agenti della “squadra volanti” del Commissariato di Gallipoli, nella tarda serata di ieri hanno fermato e controllato un’auto che sostava in una zona notoriamente conosciuta per lo spaccio di droga: all’interno del mezzo, due giovani, di cui uno che sin da subito ha insospettito gli agenti per il suo atteggiamento.

Da un controllo più approfondito e da una perquisizione personale, addosso al 27enne, originario del Gambia e con precedenti per reati connessi agli stupefacenti, sono stati trovati circa 3 grammi di cocaina, oltre 4 grammi di hashish, circa 8 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi confezionate con cellophane trasparente pronte per il commercio, oltre a 130 euro in contanti.

Il giovane, senza fissa dimora in Italia e senza alcuna attività lavorativa, era privo di documenti di riconoscimento e con permesso di soggiorno scaduto nel 2016, mai rinnovato, con una precedente istanza di riconoscimento di protezione internazionale presentata nel 2014, rigettata nello stesso anno dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, avverso la quale lo straniero avevo anche proposto ricorso al Tribunale di Bari che nel 2016 lo ha respinto.