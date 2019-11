Scuola di Cavalleria, a Lecce serata di beneficenza per Ail

Serata di beneficenza per l’AIL e consegna dei diplomi e distintivi “Ferrea Mole Ferreo Cuore” ai Sottotenenti del 197° corso “Tenacia”: appuntamento al Teatro Politeama Greco il 22 novembre.

È stato presentato questa mattina, dal Comandante della Scuola di Cavalleria, Generale B. Angelo Minelli, il programma della cerimonia che avrà luogo il 22 novembre, alle 18, presso il Teatro Politeama Greco. Insieme all’alto Ufficiale erano presenti il Primario dell’U.O. Ematologia del PO “Vito Fazzi”, Nicola Direnzo, Anna Maria Rollo per il Liceo Scientifico “Da Vinci” di Maglie, il Presidente Regionale Avis Puglia, Cosimo Luigi Bruno e il vicepresidente Ail Salento, Mario Tarricone.

Sarà una serata ricca quella che si apprestano a vivere i circa 1000 ospiti attesi al Politeama, tra musica, “stellette” e impegno sociale. Darà il via il concerto dell’“Orchestra Da Vinci” del Liceo Scientifico di Maglie, che si esibirà con un repertorio particolarmente vario, che comincerà con un “viaggio nel tempo” nella musica del secolo scorso, pezzi del cantautorato italiano omaggiando Fabrizio De Andre’, per finire con la caratteristica pizzica salentina. A seguire, la suggestiva cerimonia di consegna dei diplomi e dei distintivi di comandanti di Unità Blindo-corazzate ai dieci Sottotenenti dell'Esercito, che hanno frequentato presso la Scuola di Cavalleria, i rispettivi moduli specialistici.

Nel corso della conferenza, il Generale Minelli ha voluto sottolineare l’importanza del sodalizio che darà vita alla serata: Difesa, Istruzione e Sanità, Istituzioni che quotidianamente operano per la collettività condividendo gli stessi valori, gli stessi principi e la stessa etica. L’iniziativa pertanto sarà un’ulteriore occasione per adoperarsi per la comunità, attraverso una raccolta di beneficenza a favore dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma (AIL), e avendo l’ambizione di suggerire un modello di comportamento socialmente virtuoso.

Di analogo tenore è stato l’intervento del Dottor DIRENZO, che si è voluto soffermare sulla lodevole opera svolta dall’AIL Salento, nel supportare i due Centri di Ematologia nella provincia: Lecce e Tricase.

Sostegno che è spesso espresso in modalità che possono apparire inconsuete, come il supporto tecnologico, di personale con particolare expertise e addirittura attraverso il finanziamento di borse di studio per la formazione di biotecnologi e data-manager. Lo stesso presidente Vice Presidente AIL Salento, l’Avv. Mario TARRICONE, ha ricordato come la totalità delle risorse devolute all’Associazione vengano investite sul territorio, in quello che è conosciuto come welfare di prossimità, che garantisce al territorio, in termini di livello di guarigione, strutture di onco-ematologia di assoluta eccellenza, paragonabili a quelle del Nord Europa.

La professoressa Anna Maria ROLLO, del Liceo “Da Vinci” di Maglie, rimarcando l’unità di intenti con gli altri attori del progetto nella realizzazione della serata, ha sottolineato l’alto valore simbolico dell’iniziativa, anche in termini di crescita individuale degli studenti, verso la formazione di cittadini consapevoli.

Cosimo Luigi BRUNO, Presidente Reginale dell’AVIS, ha affermato la necessità di un approccio consapevole e duraturo alla solidarietà e alla donazione, che costituisce il vero elemento qualificante e in grado di fare la differenza.