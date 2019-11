Tornano i "Dibattiti in Agorà": appuntamento a Campi

Appuntamento giovedì 21 novembre alle 21 presso la sede dell'Associazione Agorà.

Nuovo appuntamento culturale caratterizzato dall'intenso impegno sociale: ritornano i "Dibattiti in Agorà", quest'anno giunti alla seconda edizione.

L'associazione Agorà, Presieduta da Mario Pede, è attiva da anni nel territorio salentino ed è in prima linea per stimolare e incentivare la partecipazione giovanile, e della cittadinanza tutta, rispetto a temi che come salute, ambiente, civismo, sport e cultura.

Il primo dei temi dei dibattiti sarà il viaggio, che ormai caratterizza le vite di moltissimi giovani e meno giovani, in costante movimento per lavoro, studio e altro.

Relatore di questo appuntamento, che si terrà giovedì 21 novembre alle 21 presso la sede dell'Associazione (Via Vico Chiesa 9 a Campi Salentina), sarà il dott. Andrea Garofalo, travel blogger, che racconterà il suo viaggio intorno al mondo di un anno, recentemente concluso. Saluti a cura di Andrea Bracciale e introduzione di Laura Palmariggi, Vicesindaco di Campi Salentina e Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione.

Il secondo dibattito, che si terrà il 30 Novembre alle ore 19:00 (sempre nella sede di Agorà), riguarderà la tutela del mare, l'erosione costiera e l’inquinamento in generale.

Relatore dell'evento sarà il Prof. Giuseppe Piccioli, geografo dell'Università degli Studi di Lecce. Saluti a cura di Alfredo Fina, Sindaco di Campi Salentina e introduzione di Mario Pede e Arianna Giurgola.

L'ultimo appuntamento, invece, verterà su un tema altrettando importante: nutrizione e psicoeducazione.