In strada con marijuana e altre dosi in casa, in manette 31enne leccese

Colto in flagrante in zona via Leuca con una dose di marijuana da spacciare. In manette è finito S.A. 31Enne leccese, già noto agli archivi delle forze dell'ordine. L'uomo è stato individuato ieri sera dagli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce in via Enrico Toti, all’incrocio con via Di Leuca.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha cercato di dileguarsi nel traffico cittadino con l’evidente intento di eludere un eventuale controllo, ma è stato immediatamente fermato. All’atto del controllo il giovane ha fatto cadere per terra un involucro in carta stagnola contenente marijuana.

La conseguente perquisizione personale ha permesso di rinvenire una banconota da 50 euro accartocciata, probabile ricavo della vendita di altra sostanza stupefacente.

La perquisizione è stata estesa anche al domicilio dell’uomo, dove, all’interno di una libreria, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, oltre a materiale e strumenti per il confezionamento: una bustina di hashish dal peso di poco più di 4 grammi; sei bustine contenenti cocaina per un totale di 2 grammi; sei involucri di carta stagnola, pronti alla vendita, contenti marijuana per un peso complessivo di circa 35 grammi; sette bustine di cellophane contenti circa 37 grammi di marijuana; una bustina contente altri 58 grammi di marijuana; tre bilancini di precisione; una confezione da 142 pezzi integrali di bustine di cellophane trasparente per il confezionamento delle dosi.