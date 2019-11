"Sand Nativity": il presepe di sabbia di Scorrano a sostegno del Polo Pediatrico del Salento

L’associazione “Promuovi Scorrano” scende in campo a sostegno di Tria Corda Onlus per la realizzazione di un Polo Pediatrico.



L’associazione “Promuovi Scorrano” scende in campo a sostegno di Tria Corda Onlus, in occasione della seconda edizione di “Sand Nativity 2019” che si svolgerà in Scorrano: a partire dal 1 dicembre e sino al 6 gennaio, migliaia di spettatori potranno ammirare uno dei presepi più caratteristici d’Italia interamente realizzato in sabbia.

Il Presidente dell’Associazione “Promuovi Scorrano”, Vito Maraschio afferma: “Già in passato abbiamo sostenuto gli eventi di beneficenza organizzati dalla delegata territoriale di Tria Corda per Scorrano, Annagrazia De Cagna, nella piena convinzione che la realizzazione di un Polo Pediatrico nel Salento sia quanto mai indispensabile per garantire le cure sanitarie necessarie ai nostri bambini, senza dover affrontare viaggi della speranza. Ed è con questa comunione d’intenti che abbiamo deciso di aderire alla giornata di 'Soloxloro' che si terrà il 29 novembre p.v. colorando di rosa e celeste la monumentale scultura di Gandhi, affinchè, i suoi insegnamenti possano anche essere di auspicio alla sottoscrizione da parte del Governo del CIS, Contratto Istituzionale di Sviluppo”.

Infatti, il Polo pediatrico del Salento, progetto dell’Associazione Tria Corda, potrebbe diventare finalmente realtà essendo stato inserito tra quelli presentati dal Comune di Lecce, per una dotazione complessiva di 340 milioni di euro, nell’ambito della procedura del CIS.