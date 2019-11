Si moltiplicano le "sardine", nel Salento sono oltre 2mila: in piazza a Taranto il 1 dicembre

Primo appuntamento in piazza a Taranto il 1° dicembre.

Si moltiplicano di ora in ora le “sardine” pugliesi e salentine. Il movimento spontaneo è nato a Bologna lo scorso 14 novembre, in occasione della presenza di Salvini a Bologna a sostegno della sua candidata, Lucia Borgonzoni. Un gruppo di giovani ha chiamato a raccolta i cittadini per manifestare la contrarietà alla Lega e l'iniziativa ha avuto un successo imprevisto: in piazza Maggiore, nonostante la pioggia, si sono radunate 6mila persone, strette “come sardine”. Da qui la scelta del nome e la decisione di registrarlo.