Offerte di lavoro su Lecce: si cercano impiegati, infermieri e fisioterapisti

Associazione Amici di Nico ONLUS ricerca n. 1 Fisioterapista per ampliamento organico.



CONTRATTO:

Tempo determinato pieno con possibilità di trasformarlo a tempo indeterminato.

CCNL applicato: UNEBA per il personale dipendente dai settori socioassistenziali, socio-sanitari ed educativo.

Chiunque fosse interessato deve inviare entro il 08 dicembre 2019 il proprio curriculum vitae all'indirizzo: info@amicidinico.it o telefonare al numero:0833/503922



**********************



Struttura residenziale per anziani con sede in Presicce-Acquarica ricerca e seleziona n.2 infermieri professionali.





Si offre contratto a tempo indeterminato a 36 ore settimanali.

Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum, con l’indicazione del codice offerta 38/61, entro il 27/11/2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:ido.casarano@regione.puglia.it



Il colloquio di preselezione con il referente aziendale si svolgerà in data 28/10/2019 alle ore 10:00 presso il CPI di Casarano, via San Giuseppe 14.

Presentarsi al colloquio muniti di curriculum cartaceo.

Per informazioni telefonare al n. 0832373490.



**********************



Real Estate Service Srls, Azienda operante a Lecce, nella gestione ed elaborazione di dati condominiali, nella verifica e manutenzione di immobili e derattizzazione ricerca n°1 Addetto alla segreteria per ampliamento organico.





L’impiegato dovrà curare l’accoglienza telefonica dei clienti, gestire l’agenda degli appuntamenti e la presa in carico delle e-mail.



L’offerta è rivolta a candidati che abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in area amministrativa, Inoltre dovrà essere preferibilmente in possesso di adeguate abilità informatiche.



Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.



Contratto proposto CCNL Centri Elaborazione Dati, inquadramento Apprendista - 6 LivelloRetribuzione come previsto da CCNL.



Chiunque interessato deve inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo di posta elettronica: sandra.laudisa@gmail.com entro il 30/11/2019 e per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica christian.mariano.ext@gmail.com esplicitando il codice offerta: 31/19.63





**********************



Azienda operante a Lecce nei settori della Manutenzione – Installazione impianti tecnologici e delle Opere edili ricerca n° 1 impiegato per ampliamento organico.



L’impiegato dovrà curare il front office e l’accoglienza dei clienti, gestire gli appuntamenti, ed in back office curare la gestione degli ordini e lo scadenzario dei fornitori. La nuova risorsa dovrà possedere adeguate competenze informatiche e gestire gli applicativi office la casella di posta elettronica e navigare in internet.



L’offerta è rivolta a candidati che abbiano un’età compresa tra i 20 ed i 35 anni che abbiano:

- Assolto l’obbligo scolastico e formativo

- conseguito la patente di guida

- frequentato della formazione specifica

- maturato esperienza nel settore



Ai sensi dell'art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Contratto proposto CCNL Metalmeccanico Artigiani, inquadramento 1 Livello (Impiegato 4° Cat.1° Imp.)

Retribuzione come previsto da CCNL.



Chiunque interessato deve inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo di posta elettronica: info_ctm@virgilio.it entro il 30/11/2019 e per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica christian.mariano.ext@gmail.com esplicitando il codice offerta: 31/19.62