"Una mamma lo sa": Elena Santarelli a Lecce per il firmacopie del suo libro

Un libro in cui la showgirl racconta la difficile malattia del figlio, e il cui ricavato è interamente destinato al reparto di N eurochirurgia Pediatrica dell’Ospedale "Bambino Gesù".



"Una mamma lo sa": Elena Santarelli arriva a Lecce per la presentazione e il firmacopie del suo libro. Appuntamento il 6 dicembre alle 18.30 presso le Officine Cantelmo: alla presentazione sarà presente anche il giornalista Gabriele Parpiglia come relatore.

"Una mamma lo sa" racconta la difficile malattia di figlio Giacomo, figlio della showgirl italiana, colpito da un cancro a soli 8 anni. “Questo vuole essere un libro di speranza a tutti coloro che si trovano ancora impegnati in questa dura battaglia - spiega la Santarelli - perché noi abbiamo visto la luce (senza mai dimenticare chi non ha potuto vederla questa luce), il tumore non può vincere sempre. L’intero ricavato del libro andrà a Associazione Heal Onlus, non una parte ma tutto il ricavato e le royalties, con l’obiettivo di aiutare Heal a comprare il simulatore per la neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" e essere di aiuto a qualche mamma e papà che si trovano nella mia stessa condizione”.