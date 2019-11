Raccolta delle reti sul litorale, dai pescatori un messaggio a tutela dell’ambiente

Due giorni dedicati al recupero delle reti di nylon non più utilizzate.

Le reti inutilizzate raccolte e riconvertite a Porto Cesareo. L’appuntamento, è per domani e dopodomani dalle 9 alle 18, presso lo scalo di alaggio in Porto Cesareo. Presso il punto raccolta allestito, chiunque potrà consegnare tutte le reti in nylon/poliammide, debitamente disarmate e ripulite.

Al termine della raccolta, le reti saranno gratuitamente ritirate da una ditta specializzata nel riuso del materiale plastico, nell’ottica del reinserimento in un circuito virtuoso di economia circolare perfettamente in linea con le priorità indicate da COP21, la Conferenza delle Parti nata dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e che si riunirà a Napoli il prossimo dicembre.