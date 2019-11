Marchio di qualità Fipav: conferma per Showy Boys

Un traguardo da condividere con tutta la famiglia bianco-verde. Per il secondo biennio consecutivo, la Showy Boys ha ricevuto dalla Fipav il Marchio d’Argento quale certificazione di qualità settore giovanile.

Un riconoscimento prestigioso per la Scuola Volley di Galatina che è tra le quattro associazioni sportive della Puglia ad aver ottenuto dal Consiglio Federale tale certificazione.

Come nel biennio 2018-2019, così nel biennio 2020-2021, la Showy Boys può vantare un marchio di qualità nazionale che premia il club bianco-verde per l’attività che svolge sul territorio e rivolta agli atleti e alle atlete del settore giovanile. Il riconoscimento Fipav, di fatto, attesta la qualità del lavoro tecnico offerto come Scuola Volley ai futuri atleti di domani e riconosce i meriti di una struttura societaria che, assieme allo staff tecnico, presta la massima attenzione alla formazione delle giovani leve.

La partecipazione al bando nazionale per l’assegnazione del marchio di qualità è oggetto di valutazione da parte del Centro Studi Fipav che prende in esame i requisiti didattici, i progetti di promozione dello sport, le attività svolte nel settore giovanile a 360 gradi e giudica globalmente il grado di attenzione e il livello qualitativo dell’impegno profuso dalla società, oltre ai risultati sportivi raggiunti.

Nello specifico, la valutazione da parte della Fipav avviene sulla base dei seguenti parametri: attività societaria nel settore giovanile (tesserati, attività di campionato, risultati); qualifica staff tecnico, staff medico e staff dirigenziale; partecipazione, organizzazione eventi e progetti giovanili; collaborazione con gli istituti scolastici; attività di beach volley; partecipazione, organizzazione di progetti etici e sociali; attività di comunicazione e promozione.

Anche per il biennio 2020-2021, quindi, la Federazione Italiana Pallavolo premia la Showy Boys Galatina e la sua Scuola Volley, progetto sportivo e laboratorio tecnico in cui la società bianco-verde continua a investire notevoli risorse e professionalità per la formazione del vivaio, l’attività didattica e la partecipazione ai campionati federali.