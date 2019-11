Paura nella notte in via Sant’Antonio, per il crollo di un garage.

Boato nel cuore della notte a Cerfignano, dove, a causa probabilmente del maltempo, è crollato il box garage di un’abitazione di via Sant’Antonio. I residenti hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, arrivati sul posto per mettere in sicurezza le persone e la struttura.