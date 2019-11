Shock a Scorrano: ruba offerte e collana dalla statua della Madonna, poi urina sull'altare

Un balordo, al momento ignoto, nel pomeriggio di ieri si è introdotto nella chiesa di Scorrano, rubando le offerte, una collanina dalla statua della Madonna e urinando davanti al Crocifisso che si trova sull’altare.

Si è introdotto in chiesa per rubare le offerte, portando via anche una collana dalla statua della Madonna, ma, prima di dileguarsi, ha anche urinato di fianco al Crocefisso che si trova sull’altare: scoperta shock a Scorrano, all’interno della chiesa parrocchiale “Trasfigurazione del Signore”, dove l’increscioso episodio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha lasciato sgomenta la comunità locale.