Piano riqualificazione viabilità cittadina, partono lavori su 15 vie cittadine

Partiranno domani i lavori di riqualificazione della viabilità cittadini inseriti nel II Lotto funzionale del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Completati i lavori del I Lotto - che hanno interessato 15 importanti vie della città (le vie L. Pasteur, Acquaviva, P. Stomeo, M. Bellisario, Vecchia Cavallino, G. Cavalcanti, via Borromini, via D. Personé, via F. Rigliaco, via S. Mercadante, via P. Cafaro, via T. Di Lampedusa, Flumendosa, Scrivia, Biferno) - da lunedì si darà avvio al II Lotto che interesserà tre importanti arterie di Lecce: via Camassa, via Giammatteo e viale della Libertà.

E sarà via Camassa la prima via interessata dagli interventi di rifacimento del manto stradale e della segnaletica stradale orizzontale e verticale.