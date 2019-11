Tessitura del Salento, vertenza approda a Roma: attesa per il piano industriale

Domani sarà presentato il piano industriale, ma sono a rischio decine di posti. Filctem: “Salvaguardare tutti i lavoratori”. Il 3 dicembre convocato il tavolo al Ministero del Lavoro.

Lunedì 18 novembre 2019, nella sala stampa della Presidenza della Giunta Regionale, è convocato il Comitato monitoraggio Sepac (Sistema economico produttivo ed aree di crisi) per discutere la vertenza che riguarda i 117 lavoratori della “Tessitura del Salento Industriale”, azienda tessile di Melpignano. Sarà un tavolo propedeutico all’incontro che si terrà a Roma nel Ministero del Lavoro il 3 dicembre 2019 alle ore 15, per chiedere la proroga, per altri 12 mesi, della Cassa integrazione guadagni straordinaria per Contratto di Solidarietà.

“Nei giorni scorsi, nell’incontro tenutosi nello stabilimento di Melpignano, l’azienda ha illustrato per sommi capi quello che sarà il piano industriale che verrà presentato ufficialmente lunedì alla Task force regionale”, spiega Franco Giancane, segretario generale della Filctem Cgil Lecce. “I vertici aziendali hanno lasciato intendere che non vi sono le condizioni per garantire il livello occupazionale attuale e che alla fine del percorso, che comprende gli eventuali 12 mesi d’intervento straordinario d’integrazione salariale, il futuro per decine di lavoratori si preannuncia difficile”.