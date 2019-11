Assalta tabaccheria con pistola in mano: rapinatore in fuga con 3mila euro

Il colpo nella serata di ieri a Veglie: si cerca il bandito che ha assaltato l’esercizio commerciale.

Ha preso d’assalto una tabaccheria nel centro di Veglie, in via Madonna dei Greci, il rapinatore solitario che, nella serata di ieri, si è presentato incappucciato e armato di pistola. Sotto la minaccia dell’arma, la titolare non ha potuto fare altro che consegnare i contanti presenti in cassa, ovvero 3 mila euro.