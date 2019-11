Promozione: riflettori puntati sul match Racale - Scorrano

Si rinnova la sfida a distanza Racale – Matino nel girone B di Promozione. La corsa al vertice delle due corazzate prosegue anche nell’undicesima giornata con la capolista del patron Cimino impegnata in casa contro lo Scorrano, rivitalizzato dalla cura Manco e resosi prolifico in attacco con il giovane cileno Seba Menenes, autore di sette reti in cinque gare. Il Matino, impegnato nella difficile trasferta di Sava, insegue con due punti di distacco e rischia grosso contro la formazione allenata da mister Marangio. Sfida da tripla si disputerà a porte chiuse sul neutro di San Pancrazio tra il Maglie di Portaluri e il Manduria, terzo in classifica. Per i giallorossi un match da non fallire per non vedere allontanarsi le posizioni che contano. Riflettori puntati anche sull’Ostuni impegnato in casa contro l’Avetrana.

Nelle zone basse della graduatoria incombe invece l’incognita Carovigno. La squadra brindisina, penultima, pare attraversare seri problemi societari e i dirigenti dimissionari nei giorni scorsi hanno consegnato il titolo sportivo nelle mani del sindaco della città. Quale sarà il futuro difficile prevederlo, intanto domani, salvo sorprese, c’è il Leverano da affrontare in trasferta. Punti pesanti in palio anche al “Minetola” di Veglie, dove i padroni di casa allenati da mister Tondi sono chiamati al riscatto contro il Campi e nel derby Aradeo – Novoli.

11^ giornata di Promozione, gir. B

Aradeo - Novoli: arbitro Nicola De Candia di Bari

Atl. Racale - De Cagna Scorrano: Matteo Leopizzi di Lecce

Ostuni - AS Avetrana: Cristiana Laraspata di Bari

S.F. Leverano - Carovigno: Francesco Albione di Lecce

Sava – V. Matino: Stefano Selva di Alghero

T. Maglie - Manduria: Michele Pasculli di Como

Uggiano - Taurisano: Andrea Rutigliano di Lecce

Veglie - Brilla Campi: Matteo Minerba di Lecce