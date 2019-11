Porto Cesareo, la mareggiata "svela" antica tomba

L'esistenza della sepoltura antica era già nota: si trova in località Torre Chianca.

Un'antica tomba- forse di origine messapica- è affiorata dalla sabbia dopo la mareggiata che ha sferzato la costa di Porto Cesareo martedì e mercoledì scorso. La tomba, di cui si sapeva l'esistenza, si trova nei pressi di Torre Chianca, località Scalo di Furno. La forza delle onde ha spostato la sabbia e i detriti di terra che la ricoprivano facendo affiorare la bara in pietra e spargendo il suo contenuto di ossa sulla battigia. La presenza dei resti archeologici è stata prontamente segnalata e sul posto sono stati inviati gli archeologi dell'Università di Bari per i rilievi e il recupero.



Foto di Porto Cesareo Come Eravamo