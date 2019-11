Trovato con 58 paia di scarpe contraffatte, denunciato 34enne

L'uomo aveva delle etichette con marchi falsi che attaccava alle scarpe.

Gli agenti della “squadra volanti” del Commissariato di Gallipoli, nella mattinata di ieri hanno fermato un 34enne di origini senegalesi trovato in giro per le strade di Gallipoli con uno zaino sulle spalle e senza un valido documento di identità al seguito.





L’uomo, che da un successo controllo è risultato essere stato più volte denunciato ed anche condannato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi oltre che sottoposto al provvedimento di affidamento ai servizi sociali, aveva anche il permesso di soggiorno, per lavoro autonomo, scaduto ma per il quale aveva inoltrato istanza di rinnovo.





Nello zaino aveva 6 paia di scarpe palesemente contraffatte. L’attività di controllo dei poliziotti gallipolini si è spostata a lecce dove l'uomo risiede: in casa, sono state trovate, nascoste in buste di plastica, altre 52 paia di scarpe tutte chiaramente contraffatte oltre ad un vecchio ferro da stiro utilizzato per imprimere le etichette di note griffe della moda soprattutto sportiva, come Fila, Puma, Adidas, Converse, Nike e Saucony.