ArcelorMittal, aperto fascicolo. Governo annuncia pugno duro contro l'azienda

Mentre in queste ore la Procura di Milano ha aperto un fascicolo sul caso dell’ex Ilva, il premier Conte parla di “chiara violazione degli impegni contrattuali”.

La Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo per verificare "l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato" sul caso Arcelor Mittal-ex Ilva: lo ha reso noto in un comunicato il procuratore della Repubblica Francesco Greco, specificando come i magistrati vogliano accertare, se nel contratto da cui la società franco-indiana vuole recedere, siano state poste in essere condotte rilevanti sul piano penale che abbiano causato l'eventuale depauperamento del ramo d'azienda.