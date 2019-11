"RespiriAmo la vita": a Maglie tre incontri laboratori

Tre incontri laboratori corporei a Maglie.

S’intitola “RespiriAmo la vita” il progetto che prevede tre incontri laboratori corporei a Maglie. Appuntamento domenica 17, domenica 24 novembre e domenica 1 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, presso lo studio Danza Etoile, in via Galati, 1.