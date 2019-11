Tennis, Maglie contro Vomero Napoli: sfida che vale un campionato

Domenica 17 novembre, alle ore 10, il CT Maglie ospita, sui propri campi in terra battuta, il TC Vomero Napoli di Thomas Fabbiano nell'ultima giornata della fase a gironi del campionato maschile di serie A1.

Un girone così incerto ed equilibrato nessuno forse se lo immaginava con il CT Maglie a pari punti (5) con il TC Vomero Napoli e il TC Prato, mentre il CT Vela Messina “veleggia” ormai nei playoff scudetto. Da tener conto che, in caso di parità, la classifica è determinata anche dal numero degli incontri vinti e la squadra salentina, con 16, è avanti ai napoletani, con 12, e ai pratesi, con 11. Conservare il secondo posto sarà l'obiettivo di tutti questa domenica per evitare i playout.

Per questo motivo sia il CT Maglie che il TC Vomero schiereranno le loro migliori formazioni in un incontro che si preannuncia teso e sul filo del rasoio in quanto un pareggio non servirebbe se il TC Prato dovesse vincere a Messina.

A disposizione per i salentini saranno Geoffrey Blancaneaux (329 ATP, 2.2), Francesco Garzelli (2.2), Mattia Bellucci (2.3), Erik Crepaldi (2.3), Giorgio Portaluri (2.4), Daniel Bagnolini (2.5), Silvio Mencaglia (2.7), Alessio Giordano (2.8), Gabriele Frisullo (3.1), Luigi Corrado (3.2). La squadra sarà capitanata da Mattia Leo (2.5) e Marco Baglivo (3.3) e accompagnata dal tecnico federale Michele Pasca.

Il Vomero avrà a sua disposizione alcuni dei top 100 ATP come il tarantino Thomas Fabbiano (87 ATP, 1.5), l'argentino Leonardo Martin Mayer (95 ATP, 1.4) e il rumeno Marius Copil (93 ATP, 1.5). Inoltre hanno in squadra Gianluca Di Nicola (2.1), Giuseppe Caparco (2.2), Giammarco Cacace (2.4) e Mariano Esposito (2.4) che già sono stati impiegati nell'incontro di andata.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Con il Vomero abbiamo tanta voglia di rivalerci dal passo falso dell'andata, nonostante la grande prestazione di Blancaneaux superato da un Top 100 come Copil, avversario che vanta una finale persa con Federer. Sul tennista francese, tesserato per il CT Maglie, peraltro straordinario vincitore del torneo ITF a Heraklion, in Grecia, contiamo tantissimo per portare in casa un risultato positivo importantissimo per la nostra squadra. Per questo incontro i nostri ragazzi sono concentrati al massimo e consapevoli dell'importanza della partita. Una cosa è certa: il secondo posto nel girone e la conferma matematica per il prossimo campionato di serie A1 dipenderà da noi senza sperare nei passi falsi degli altri”.

Questa settimana su Blancaneaux sono stati puntati i riflettori della stampa a livello nazionale per gli ultimi titoli conquistati nei vari tornei ITF ed è tanto la curiosità intorno a lui che al circolo magliese saranno presenti tanti addetti ai lavori per vederlo in azione.

Sarà possibile seguire i risultati degli incontri grazie al servizio di Live Score messo a disposizione dalla Federtennis tramite le pagina web della federazione (federtennis.it), richiamato anche dalla pagina web del CT Maglie (ctmaglie.it) e dalle sue pagine su Facebook (Circolo Tennis Maglie).