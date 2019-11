Showy Boys in cerca di conferme contro il Marittima

Gara esterna per la Showy Boys Galatina nella terza giornata del campionato regionale di serie D.

Il team allenato da Gianluca Nuzzo è atteso Domenica 17 novembre ad Andrano per la sfida con il Marittima.

Reduci dalla bella prestazione e dai tre punti intascati nell’ultima uscita contro il Frascolla Taranto, i bianco-verdi sono chiamati a confermare quanto di positivo visto nelle prime due gare della stagione, considerando anche il bel successo nel debutto stagionale con la Polisportiva 74020.

Dare continuità di risultato e di rendimento, quindi, è l’obiettivo per i giovani della Showy Boys. Il tutto passa dal match in calendario domenica prossima sul campo della Pallavolo Marittima, avversario che nelle due precedenti gare ha perso in casa dei Falchi Ugento Beach e contro la Polisportiva 74020.

La gara tra G.S. Pallavolo Marittima e Showy Boys Galatina si gioca presso la palestra dell’Istituto Comprensivo di Andrano con fischio di inizio alle ore 18.