Comune di Lecce, pubblicato il bando rimborso affitti

Dal 15 novembre e fino al 04 dicembre sarà pubblicato il Bando rimborso affitti relativo all’anno 2018, ai sensi della Legge 431/98.

I moduli di domanda saranno disponibili presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Lecce sita a Lecce in Corte Maternità e Infanzia, presso l'Ufficio URP di Palazzo Carafa, presso gli Uffici dell'Ambito Territoriale ubicati in via San Massimiliano Kolbe - angolo via Pistoia, nonché sul Sito internet www.comune.lecce.it – Aree Tematiche – Casa – Rimborso affitti ex legge 431/98.